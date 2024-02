Menschen in Rommerskirchen Magret Velder überreicht Zepter an Aschermittwoch

Ihnen und der KG Rut-Wieß möchte sie nun etwas zurückgeben. „Ich kann gut in der zweiten Reihe stehen und möchte mich bei den stillen Helden hinter den Kulissen revanchieren und mich dort einbringen“, sagt sie. Der langjährigen Sitzungspräsidentin, die in der Session 2006/07 zunächst aus einer Not heraus ersatzweise eingesprungen war, ist es wichtig, dass die Mädchensitzungen erfrischend bleiben. „Ich liebe den Karneval. Aber es ist mir ein bedeutendes Anliegen, dass der Sitzungskarneval in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt. Das heißt eine gesunde Mischung aus Rede, Gesang, Musik und Tanz für alle Altersklassen“. Daher übergibt sie in wenigen Tagen ihr Amt an ihre zwei jüngeren Nachfolgerinnen. „Es soll ein frischer Wind durch den Gillbach-Gürzenich wehen“, sagt sie erfüllt und zuversichtlich. Doch wer glaubt, am Aschermittwoch sei damit alles vorbei, der irrt mit Blick auf die umtriebige rheinische Frohnatur. Die engagiert sich nämlich zum Beispiel auch noch als Vorständin im Ortsausschuss der Kirchengemeinde St. Peter. Daneben richtet sie als Brudermeisterin der St. Matthias-Pilgergruppe die jährliche siebentägige Fuß-Wallfahrt von Rommerskirchen nach Trier mit aus. Und dann ist da noch ein weiteres, leidenschaftliches Engagement: „Mein Herz schlägt für die deutsch-französische Partnerschaft mit der Gemeinde Mouilleron-le-Captif in der Vendée“, schwärmt sie. Eines ist sicher: Langweilig wird es ihr auch künftig nicht.