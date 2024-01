Serie Künstler in Rommerskirchen Wenn Bilder Geschichten erzählen

Eigentlich hatte Monika Schmidt so gar nichts mit Kunst zu tun. Weder in ihrer Kindheit, noch in ihrer Schulzeit und schon gar nicht im Beruf. Nach ihrem Abitur auf einem streng katholischen Gymnasium studierte sie in Köln Betriebswirtschaftslehre (BWL), wobei sie auch ihren heutigen Ehemann kennenlernte. „Als unser Sohn Richard auf die Welt kam und ich aufhörte zu arbeiten, um mich um ihn zu kümmern, hatte ich das große Glück, dass ich in Köln die Möglichkeit bekam, eine Vielzahl an Dingen auszuprobieren. Ich nahm an verschiedenen Sportkursen teil, besuchte einen Nähkurs und diverse Malkurse", berichtet Monika Schmidt. Die Teilnahme am Malkurs war die Geburtsstunde ihrer damals neuen Leidenschaft, der Kunst.