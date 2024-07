Veranstaltung in Rommerskirchen “Die Csárdásfürstin“ als Open Air Operette

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kulturamt der Gemeinde Rommerskirchen und dem Kulturzentrum Sinsteden des Rhein-Kreises Neuss statt und wird u.a. vom Kulturministerium des Landes NRW gefördert. „Die Operette wird im „Espresso-Format“ aufgeführt - einer eigens für „Music TO GO“ arrangierten Kurzfassung. Die 90 minütige Aufführung ist für alle geeignet – von Jung bis Alt, Opern Kenner oder Anfänger. Man erlebt klassische Musik authentisch und hautnah in entspannter Atmosphäre. Die Moderatorin und Initiatorin Désirée Brodka erzählt Wissenswertes sowohl für Anfänger als auch fortgeschrittene Opern-Genießer. Um 18.00 Uhr ist Einlass für die Open-AirVeranstaltung, die im Außenbereich der überdachten Remise stattfindet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende an den Verein MUSIC TO GO e.V. wird am Eingang gebeten.