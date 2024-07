Engagement in Rommerskirchen Hier kann man für die Vitaminaktion der Bürgerstiftung abstimmen

In den Wintermonaten werden die mehr als 500 Grundschulkinder in Rommerskirchen jede Woche mit rund 100 Kilogramm frischen Möhren und Äpfeln aus regionalem Anbau versorgt. Im Laufe des Winters kommen so eine Tonne „Vitamine“ zusammen. In den Grundschulen und den Offenen Ganztagsschulen der Gemeinde wartet man schon immer sehnlich auf die Lieferung.