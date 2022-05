Dorfverschönerung in Rommerskirchen : Erinnerung ans alte Krankenhaus Maria-Hilf

Nettesheim/Butzheim Das schöne und vom Verein „Heimat + Historie NE -BU 962“ um seine Vorsitzende Kathi Schmitz und ihren Stellvertreter Walter Giesen angestoßene Projekt ist jetzt abgeschlossen.

(ssc) Nachdem nun auch das Namensschild als letztes fehlendes Detail angebracht worden ist, ist der Maria-Hilf-Platz endgültig fertiggestellt, wie die Gemeinde mitteilt. Er erinnert an das Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gegründete Krankenhaus „Maria Hilf“, das Ende der 1960er Jahre geschlossen und wenige Jahre später abgerissen worden war. Eine lange verschollene und dann wiedergefundene Glocke aus der Kapelle ist das letzte Überbleibsel des alten Krankenhauses. Im September des vergangenen Jahres waren rund 150 Menschen zur Glockensegnung an den Platz gekommen. Der Verein „Heimat + Historie NE -BU 962“ um seine Vorsitzende Kathi Schmitz und ihren Stellvertreter Walter Giesen hatte die Glocke nach langen Recherchen auf einem Bauernhof ausfindig machen können.

Dass in Nettesheim mal ein Krankenhaus mit einer Kapelle und einem dazugehörigen Glockenturm gestanden hat, wissen vor allem Ortsunkundige oft nicht. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Gemeinde für den Maria-Hilf-Platz“, betont Kathi Schmitz, die selbst noch lebhafte Erinnerungen an das Krankenhaus hat. „Es ist gut, dass dieses Kapitel Lokalgeschichte nicht in Vergessenheit gerät“, kommentiert Walter Giesen die Fertigstellung des Areals an der Marienstraße.