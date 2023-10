Brauchtum in Rommerskirchen Der Jägerzug Waldeslust feiert 60-jähriges Bestehen

Beim diesjährigen Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1300 Anstel Anfang September standen Peter und Ingeborg Mahr im Mittelpunkt. Kein Wunder: Zum dritten Mal hatte Peter I. die Königswürde errungen; nach 1986 und 2015 hatte sich Mahr bereit erklärt, noch einmal auf den Königsvogel zu schießen und wurde so zum Kaiser, eine seltene Würde. Da trat ein weiteres besonderes Ereignis ein wenig in den Hintergrund: Der Jägerzug Waldeslust konnte in diesem Jahr seine Gründung vor 60 Jahren begehen.