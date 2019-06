Wohnungsbau in Rommerskirchen : Gemeinde erwägt weiteres Quartier an der Schiene

Die Felder hinter dem Heimchesweg könnten Bauland werden. Die Anbindung ist gut: Dahinter verläuft die B477, und auch Bahnlinie und Bahnhof sind nah. Foto: Stefan Schneider

Bauministerin Ina Scharrenbach und das Land Nordrhein-Westfalen suchen Siedlungspotenziale mit guter Bahnanbindung.

Wachstum und kein Ende? Kaum ist in Rommerskirchen das neue Bahnhofsquartier an den Start gebracht worden, da gibt es schon Überlegungen, wie weiterer Wohnraum in der Gemeinde geschaffen werden könnte. Konkret geht es um die Felder zwischen der Verlängerung des Heimchesweges und der Bundesstraße 477 auf der einen sowie dem Eckumer Berg auf der anderen Seite. Das Areal in dieser „Schleife“ umfasst stolze 40 Hektar, also eine Fläche auf der rund 40 Fußballfelder Platz finden könnten. Allerdings: Beschlossen ist noch nichts, es handelt sich derzeit nur um Erwägungen. Die Felder werden auch aktuell noch landwirtschaftlich genutzt und befinden sich nicht im Besitz der Gemeinde. Falls die Pläne realisiert werden, dürften also vermutlich noch Jahre ins Land gehen

Der Hintergrund der Gedankenspiele ist eine Initiative des Landesbauministeriums Nordrhein-Westfalen. Ministerin Ina Scharrenbach hat es sich auf die Fahne geschrieben, gerade im ländlichen Raum die vorhandene Infrastruktur zu nutzen und verstärkt Bauland „an der Schiene“ zu schaffen. Im Umkreis von einem bis drei Kilometer sollte sich ein Haltepunkt der Bahn befinden. Das wäre für Pendler attraktiv und würde möglicherweise die Wohnungsnot in den Großstädten lindern helfen. Scharrenbach verspricht sich davon offenbar außerdem die Förderung eines anderen Mobilitätsverhaltens und eine Möglichkeit, etwas Verkehr von der Straße zu holen. Sie hat deshalb die Kommunen im Land aufgerufen, Potenziale für neue Siedlungsflächen in der Nähe von Bahnverbindungen zu benennen.

Das habe die Gemeinde getan und das eingangs genannte Gebiet ins Gespräch gebracht, berichten Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens, Planungsamtsleiter Carsten Friedrich und Dezernent Elmar Gasten auf Anfrage unserer Redaktion. Beim ersten Austausch mit den zuständigen Behörden – neben anderen ist die Regionalplanungsbehörde mit im Boot – sei die Fläche als geeignet eingestuft worden, teilen Mertens und Friedrich mit. Den Ansprüchen des Landesbauministeriums dürfte es entgegen kommen, dass die Bahnlinie in Rommerskirchen perspektivisch zur S-Bahn-Strecke ausgebaut werden soll. Wichtig für die Anwohner beispielsweise vom Heimchesweg: Sollte das Neubaugebiet kommen, soll es über die B 477 erschlossen werden. An der anderen Seite könnte eine Anbindung an die B 59 versucht werden. Interesse an einem Neubau in Bahnhofsnähe gibt es schon von Investoren, die in Rommerskirchen ein Hotel errichten möchten, von dem aus Gäste die Messen im Umland gut erreichen können. Das hatte Bürgermeister Martin Mertens im März berichtet.