Sicherheit in Rommerskirchen : Gemeinderat streitet über Studie zu künftigem Feuerwehrstandort

Die Feuerwehr in Rommerskirchen, hier bei einem Einsatz, braucht bessere Bedingungen in ihrer Wache.

Rommerskirchen Vor allem die FDP hält die Kosten für deutlich zu hoch. Auch SPD-Ratsherr Johannes Strauch stimmte aus ähnlichen Gründen dagegen. Die große Mehrheit war aber dafür.

In Rommerskirchen wird zurzeit intensiv über die Zukunft der Feuerwache an der Wehrstraße diskutiert. Zur Debatte stehen Verbesserungen am aktuellen Standort, zum Beispiel die Prüfung einer Erweiterung der Umkleide und Schulungsräume sowie die Erhöhung der Tordurchfahrten. Die Alternative wäre ein Neubau an geeigneter Stelle unter Berücksichtigung der Entwicklung der Planungen zur Bundesstraße 477n, unweit von Sinsteden. CDU und SPD hatten zur zweiten Option eine Machbarkeitsstudie beantragt. Die Verwaltung hatte daraufhin vorgeschlagen, die Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH mit der Durchführung einer solchen Studie zu beauftragen und – wie von CDU und SPD gewünscht – die langfristige Zusammenlegung des neu zu errichtenden Gerätehauses mit dem Bauhof dabei zu berücksichtigen. Das führte im Rat zu einigen Diskussionen.