Wirtschaft in Rommerskirchen Das Unternehmerforum wird neu belebt

Das neu formierte Team der Rommerskirchener Wirtschaftsförderung um Leiterin Franziska Velder startet durch. Jetzt wird auch ein bewährtes Format wiederbelebt, das in der fast dreijähriger Corona-Pause etwas auf der Strecke geblieben ist: das Unternehmerforum. Zwar gab es vor knapp einem Jahr einen Neustart, doch der danach erfolgte Weggang des bisherigen Wirtschaftsförderers Felix Hemmer nach Kaarst brachte das Angebot gleich wieder ins Stocken. Jetzt geht es aber weiter: Zum nächsten Treffen lädt die Wirtschaftsförderung des Rathauses für Montag, 30. Oktober, ab 19 Uhr in die im März eröffnete Filiale der Bäckerei Voosen am Bahnhof ein.