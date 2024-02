Geschichte vor Ort in Rommerskirchen Archiv beleuchtet die Rübenkrautfabrik

Das Archiv bietet nicht nur an seinem Hauptstandort in Dormagen-Zons, sondern auch in den von ihm betreuten Kommunen ein Veranstaltungsangebot an. Unter dem Titel „Geschichte vor Ort“ finden in Jüchen, Grevenbroich und Rommerskirchen in unregelmäßigen Abständen Vortragsabende vorzugsweise zu lokalgeschichtlichen Themen statt. Die Teilnahme an der Reihe „Geschichte vor Ort“ ist kostenlos. Um eine Anmeldung wird gebeten. Die E-Mail-Adresse lautet kreisarchiv@rhein-kreis-neuss.de, die Telefonnummer 0 21 33/53 02 10.