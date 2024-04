Wettbewerb in Rommerskirchen Das Entenrennen wirft seinen Schatten voraus

Den 28. April dürfte sich so mancher Rommerskirchener in seinem Kalender vorgemerkt haben. An diesem Tag, einem Sonntag, steigt nämlich wieder jenes über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannte Spektakel, das immer wieder für Gaudi und eine gehörige Portion Spannung sorgt: das Eckumer Entenrennen. Der Bürgerschützenverein Eckum, Ausrichter der beliebten Veranstaltung, bereitet bereits die 19. Auflage vor. Danach gibt es auch noch ein Kinderfest, das diesmal unter dem Motto „Die Ente im Fußballfieber“ steht – wahrscheinlich mit Blick auf die Europameisterschaft in diesem Sommer in Deutschland. Der diesjährige Hauptsponsor, der den BSV unterstützt, ist die Firma SAH-Seniorenalltagshilfe GmbH.