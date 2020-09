Leben in Rommerskirchen : Das „Abenteuerland“ ist jetzt auch Familienzentrum

Rommerskirchen Die Einrichtung in Anstel hat die Qualitätsstandards erfüllt und die entsprechende Zertifizierung erhalten. Sie ist nach dem „Sonnenhaus“ das zweite Familienzentrum in Rommerskirchen.

Die Gemeinde wächst. Seit Jahren ist Rommerskirchen als Wohnort gefragt, gerade bei Familien. Damit das so bleibt, ist Politik und Verwaltung daran gelegen, die Angebote für diese Zielgruppe stets weiter zu entwickeln. Zu einer guten Infrastruktur vor Ort gehören auch die sogenannten Familienzentren, in denen Kindertagesstätten so aufgestellt werden, dass es vielfältige Möglichkeiten zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Eltern gibt. In Rommerskirchen war das „Sonnenhaus“ an der Giller Straße bislang die einzige Einrichtung dieser Art. Doch dabei ist es nicht geblieben. Wie die Gemeinde mitteilt, ist nun auch das „Abenteuerland“ an der Pappelstraße in Anstel entsprechend zertifiziert worden und darf sich ab sofort Familienzentrum nennen.