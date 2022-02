Corona in Rommerskirchen : Tests im Container starten wie geplant

Corona in Rommerskirchen

Rommerskirchen Das Corona-Test- und Impfzentrum von Marcel Offermann hat am 2. Februar seinen Betrieb im Container aufgenommen.

Der Container war wie angekündigt am Vormittag geliefert worden. Nachdem die Bauaufsicht denKostenpflichtiger Inhalt bisherigen Standort des Zentrums in der Halle an der Otto-Lilienthal-Straße geschlossen hatte, wird nun vor der Halle getestet und geimpft.