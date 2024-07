Pflege in Rommerskirchen Pflegeheime weit von Corona-Shutdown entfernt

„Wir haben aus der Vergangenheit gelernt“, sagt Axel Küppers, Sprecher der Caritas im Rhein-Kreis Neuss. „Wir sind zwar vorsichtig, aber von einem Shutdown weit entfernt.“ In Deutschland steigen die Coronazahlen wieder. In der Hochzeit der Pandemie waren Pflegeheime besonders betroffen: einerseits vom Virus an sich, das insbesondere unter älteren Menschen viele Todesopfer gefordert hat. Andererseits von den Maßnahmen zur Verringerung der Ansteckung, die gerade Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in die Isolation treiben mussten.