Pandemie in Rommerskirchen : Neue Corona-Fälle in Seniorenheim und Kindertageseinrichtungen

Im Seniorenheim Caritashaus St. Elisabeth sind mittlerweile 26 Bewohner postiv auf Corona getestet worden. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Caritashaus St. Elisabeth, Gillbach Grundschule und katholische Kindertageseinrichung St. Maternus betroffen. Gesundheitsamt veranlasste Quarantäne für zahlreiche Kinder.

Nachdem bereits in der vergangenen Woche im Seniorenheim Caritashaus St. Elisabeth 15 Personen – neun Bewohner und sechs Mitarbeiter – positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurden jetzt weitere positive Fälle bestätigt. Insgesamt sind demnach 26 Bewohner mit dem Virus infiziert, drei Testergebnisse lägen noch nicht vor, wie Benjamin Josephs, Pressesprecher Rhein-Kreis Neuss, jetzt bestätigte.

Eine Bewohnerin musste aufgrund ihrer Symptome ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie befinde sich inzwischen nicht mehr auf der Intensivstation, sondern konnte auf eine normale Infektionsstation zurück verlegt werden, teilte Caritas-Pressesprecher Kaspar Müller-Bringmann mit.

Bei den aktuellen Ergebnissen der Bewohner handelt es sich bereits um die zweite Testung. Alle Mitarbeiter waren in der vergangenen Woche getestet worden und „werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt“ nochmal getestet, so Josephs. „Wir warten auf die Schnelltests. Die sollen diese Woche noch kommen“, sagt Müller-Bringmann. Diese könnten auch für die Mitarbeiter eingesetzt werden. Aktuell würden bei Ihnen am Eingang der Einrichtung Fieber gemessen und Kontakte abgefragt.

Die Isolierstation sei mittlerweile eingerichtet. Für „begründete Einzelfälle“ – Bettlägrige und Sterbende – gelte jetzt neu ein besonderes Besuchsrecht, bei dem die Besucher auch aufs Zimmer dürfen, so Müller-Bringmann.

An der Gillbach Grundschule wurden zwei Gruppen des Offenen Ganztags unter Quarantäne gesetzt. Betroffen sind davon 36 Kinder. Eine Mitarbeiterin war positiv auf das Virus getestet worden. „Wir haben bereits am Sonntag alle Eltern der betroffenen Kinder per WhatsApp und Telefon informiert und glücklicherweise auch alle erreicht“, sagte Gregor Küpper, Fachbereichsleiter Bildung und Recht der Gemeinde Rommerskirchen. Bereits im Sommer hatte es an der Schule einen Corona-Fall gegeben.