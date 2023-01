Musik in Rommerskirchen „Roki Voices“ lädt zur offenen Chroprobe ein

Der Rommerskirchener Gospelchor „Roki Voices“ lädt zu einer offenen Chorprobe am Donnerstag, 19. Januar, um 19.45 Uhr in die Samariterkirche am Grünweg 9 ein. Im Anschluss gibt es Snacks und Getränke. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten zwischen 16 und 60 Jahren. Auch junge Leute sollen sich explizit angesprochen fühlen. „Neben Gospel und Spirituals setzen wir daher auch auf Pop- und Musicalmusik“, so Anne Grünwaldt, Mitglied des Chorvorstands.