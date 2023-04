Infrastruktur in Rommerskirchen Bahnhof: Chance auf Unterführung zum Bahndamm

Die Gelegenheit wird sich so bald nicht wieder bieten, „viele Jahrzehnte nicht mehr“, wurde in der Ratssitzung am Donnerstagabend in Rommerskirchen gemutmaßt. Und deshalb wollten sich die Politiker die Chance auch offenhalten, die sich da so plötzlich ergeben hatte – obwohl eine Zahl im Raum steht, die zunächst für Erschrecken sorgte. 3,9 Millionen Euro soll es die Gemeinde kosten, wenn die Bahn es ihr ermöglicht, einen Durchstich von der Unterführung unter den Gleisen am Rommerskirchener Bahnhof zum Strategischen Bahndamm zu schaffen. Diese Zahl sei ihm im Gespräch mit Bahn-Verantwortlichen genannt worden, berichtete Bürgermeister Martin Mertens den Ratsmitgliedern. Die Politik votierte dennoch einstimmig dafür, die Planung für einen solchen Durchstich zunächst fortzusetzen.