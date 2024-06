Ärger in Rommerskirchen CDU wirft Mertens schlechte Kommunikation bei Flüchtlingsunterkünften vor

Die Rommerskirchener CDU kritisiert in diesem Zusammenhang Bürgermeister Martin Mertens. „Die CDU sieht sich erneut gezwungen, Kommunikationsfehler des Bürgermeisters auszubügeln“, schreibt Daniel Zeidler, Geschäftsführer der Christdemokraten, in einer Mitteilung an unsere Redaktion. Und weiter: „Nachdem zahlreiche aufgebrachte Bürger die CDU auf Bauarbeiten an der Turnhalle in Deelen aufmerksam gemacht hatten, stellte sich nach mehreren Telefonaten mit der Gemeindeverwaltung heraus, dass dort neue Flüchtlingsunterkünfte als Erweiterung entstehen sollen.“