Energiegewinnung in Rommerskirchen CDU will Fotovoltaik auf öffentlichen Gebäuden

Die CDU-Fraktion Rommerskirchen beantragt für die nächste Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 11. Mai, die Prüfung, in welchem Umfang die öffentlichen Gebäude der Gemeinde mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden können. „Wir als CDU Rommerskirchen sind bereits seit Jahren bestrebt, alternative Energien und den Umweltschutz zu fördern. Dies ist wieder einmal eine gute Möglichkeit, kostengünstig und nachhaltig den Klimaschutz in unserer Gemeinde einen weiteren Schritt nach vorne zu bringen“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Willmann. Für derartige Maßnahmen stünden den Kommunen aktuell 30 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Die Investitionskosten würden mit bis zu 80 Prozent vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert.