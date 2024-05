Diskussion um Bürgermeister Martin Mertens in Rommerskirchen CDU fordert öffentliche Entschuldigung im Gemeinderat

Entschuldigungen und Reaktionen auf Facebook reichen nicht, das sagt die CDU-Fraktion im Gemeinderat nach den jüngsten Stellungnahmen von Bürgermeister Martin Mertens (SPD), dem wiederholtes Fehlverhalten im Umgang mit Mitarbeitern vorgeworfen wird, was letztlich zu einer erheblichen Personalfluktuation im Rathaus geführt haben soll. Die CDU-Fraktion hat sich jetzt, so CDU-Parteivorsitzender Holger Hambloch, einstimmig dafür ausgesprochen, gemeinsam mit FDP, Grünen und UWG eine Sondersitzung des Gemeinderates zu beantragen. „Ein entsprechender Antrag geht kurzfristig, auf jeden Fall noch in der laufenden Woche raus“, sagt Hambloch.