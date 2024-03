Unternehmer aus Rommerskirchen Individuelle Möbelstücke neu arrangiert

Um auch möglichen Neukunden zu zeigen, was mit alten und neuen Möbeln und Stücken alles möglich ist, stellt Carsten Kühne auf Veranstaltungen und Messen wie der „Landpartie“ auf Gut Barbarastein auch Arrangements aus. Auch in seinen privaten Räumen können Kunden sehen, wie Möbelstücke in neuem Glanz erstrahlen, wenn er sie aufgearbeitet und restauriert hat und wie sie kombiniert mit anderen Stücken ganz anders wirken. So fügen sich ein antiker Spiegel mit goldenem Stuckrahmen, ein Biedermeierschrank und ein Couchtisch aus einem ehemaligen Rollwagen aus der Industrie zu einem harmonischen Gefüge. Der Stilmix macht’s.