Schützenwesen in Rommerskirchen : Bürgerverein Evinghoven startet ins Jubiläumsjahr

Schützenwesen in Rommerskirchen

Evinghoven Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Beim Schützenbiwak wurden kürzlich Sascha und Tina Schloßmacher vom Jägerzug Edelweiß zum Kronprinzenpaar gewählt.

Sascha Schloßmacher ist 47 Jahre alt und gebürtiger Evinghovener. Er arbeitet als Pipeline-Inspektor bei einem holländischen Unternehmen. Seine Frau Tina ist in Mannheim geboren und arbeitet in Köln in einem Schaden-Regulierungsbüro. Sie sind seit 2003 verheiratet und sind stolze Eltern von zwei Kindern. Noah ist aktiver Schütze bei den Antonius-Schützen und Zoë verstärkt die Reihen des Jungschützenzugs Edelweiß – somit eine 100-prozentige Schützenfamilie.