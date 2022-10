Nach Vorfall im Mai : Butzheimer Schütze wegen versuchten Mordes angeklagt

Butzheim Im Mai hatte ein Mann auf zwei Nachbarn geschossen. Nun beginnt der Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach für den Angeklagten.

Die Anklage geht dabei von folgendem Sachverhalt aus: Im Mai dieses Jahres soll der Angeklagte infolge eines länger schwelenden Nachbarschaftsstreits einem Nachbarn zunächst grundlos in den Nacken gespuckt haben. n. Im Zuge der anschließenden Auseinandersetzung sei der Angeklagte mit einer Pistole auf das Grundstück des Nachbarn gegangen und habe auf diesen gezielt. Der Nachbar habe den Angeklagten daraufhin zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden geworfen, um ihn davon abzubringen, auf ihn zu schießen. Der Angeklagte sei jedoch wieder aufgestanden und habe zwei Schüsse mit der Pistole auf den Nachbarn abgefeuert, um ihn umzubringen. Die Schüsse sollen den Nachbarn in der Bauchregion getroffen haben. Aufgrund der Verletzung habe dieser notoperiert werden müssen. Unmittelbar im Anschluss soll der Angeschuldigte heimtückisch auf eine andere Nachbarin geschossen und diese am Oberarm getroffen und verletzt haben. Die beiden Geschädigten treten in dem Prozess als Nebenkläger auf.