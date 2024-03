Trainer aus Butzheim Tom Juschka gründet Coaching-Plattform

In Zusammenarbeit mit drei anderen Trainern, Lucas Seel, Maren Weber und Sebastian Scheerer, entsteht gerade eine Plattform, die viele verschiedene Inhalte hat. Darauf soll eine Lernplattform für Mitglieder der Coaching League aufgebaut werden, die bei der Positionierung, den Steuern, dem Schritt in die Selbstständigkeit oder der Sichtbarkeit auf Social Media helfen soll. Außerdem soll eine digitale Landkarte mit allen Informationen über den Trainer und seine Angebote zu finden sein, ein Community-Treffen für Mitglieder, monatliche Livecalls mit Experten und einen wöchentlichen Podcast, den Tom Juschka moderiert. „Schon in den ersten Wochen hatte ich tolle Menschen aus der Coaching- und Trainerszene in Deutschland zu Gast“, berichtet Juschka. Sechs Folgen sind schon aufgenommen. „Der Podcast läuft sehr erfolgreich“, freut er sich. Die Internetseite www.coachingleague.de ist schon abrufbar und mit einigen Informationen versehen, auch in eine Warteliste kann man sich eintragen. Die gesamte Plattform wird im zweiten Quartal des Jahres an den Start gehen. „Wir bauen damit ein Zuhause für viele Coaches aus dem deutschsprachigen Raum.“