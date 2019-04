In Butzheim : Abriss der alten Kita am Veilchenweg hat begonnen

Der Rückbau der alten Container erfolgt schrittweise: Die Außen- und Innenverkleidungen werden entfernt und die Traggestelle abgebaut. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

In zwei Wochen sollen die Gebäude zurückgebaut und abtransportiert sein. Im Juli folgt der erste Spatenstich für die neue Kita.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Seit Dienstag dieser Woche sind die Arbeiten auf dem Gelände der alten Kita „Pusteblume“ an der Ecke Veilchenweg/Tulpenweg in Butzheim in vollem Gange. Dort werden die Container nun Schritt für Schritt zurückgebaut und abtransportiert, damit die Gemeinde dort die neue Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ errichten kann. Der Neubau wird voraussichtlich etwa 2,7 Millionen Euro kosten. Im Sommer 2020 wird die neue Kita in Butzheim dann ihren Betrieb aufnehmen.

Die Abrissarbeiten und der Abtransport der Einzelelemente wird nach Angaben von Daniela Parente, Amtsleiterin für Gebäudewirtschaft und Bauverwaltung bei der Gemeinde Rommerskirchen, ca. zwei Wochen dauern: „Das Abbruchunternehmen hat bestätigt, dass es damit rechnet, bis Ende nächster Woche fertig zu sein“, sagte sie. Auch wenn es etwas länger dauern sollte, besteht noch keine Eile: Der erste Spatenstich für die neue Kita in Butzheim ist für Donnerstag, 4. Juli, um 12 Uhr vorgesehen.

Der Rückbau ist bei Containeranlagen, die „aus einem Guss“ sind, üblich, wie Daniela Parente erklärt: „Es werden die Einzelteile zurückgebaut: Die Außenverkleidung wird entfernt, die Innenverkleidung abgebaut und das Tragegestelt abmontiert.“

Das Gebäude am Veilchenweg, das nun stündlich mehr zurückgebaut wird, wurde zuletzt bis 2018 vom Erftverband für seine Kanalmeisterei genutzt, errichtet worden war es in den 1970-er Jahren für die Kindertagesstätte „Pusteblume“, die zum Kita-Jahr 2007/08 in ihr neues Gebäude nach Frixheim umzog. Die Kanalmeisterei des Erftverbandes ist bereits zum Mühlenweg nach Anstel umgezogen. Der Gemeinderat hatte 2018 einstimmig beschlossen, dass im Ortsteil Butzheim an der Ecke Veilchen-/Tulpenweg eine viergruppige Einrichtung für rund 70 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren entstehen soll, in der rund zwölf Erzieher beschäftigt werden.

„Die Gemeinde Rommerskirchen ist attraktiv für junge Paare und junge Familien. Somit nimmt auch die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die Kinder stetig zu. Deshalb wird im Sommer 2020 die neue Kita ,Kleine Weltentdecker’ das Betreuungsangebot der Gemeinde erweitern“, erläuterte Bürgermeister Martin Mertens bei der Vorstellung der Abrisspläne.