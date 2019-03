Verkehr in Rommerskirchen : Linie 871 soll bald direkt am Bahnhof halten

Noch hält die Linie 871 an der B 477 statt direkt am Bahnhof – aus Zeitgründen. Nutzer des Busses Richtung Dormagen müssen über die Straße laufen. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Damit entfiele für Zugnutzer endlich die gefährliche Überquerung der stark befahrenen B 477.

Das Ärgernis währt schon mehrere Jahre und war in dieser Woche sogar Thema in der vierten Rommerskirchener Jugendkonferenz, doch jetzt ist endlich eine Änderung in Sicht: Die Busse der Linie 871 sollen „in absehbarer Zeit“ auch den Bahnhofsvorplatz ansteuern und die Haltestelle dort anfahren. Das teilten Bürgermeister Martin Mertens und Dezernent Elmar Gasten am Donnerstag in einem Gespräch mit unserer Redaktion mit.

So war es eigentlich von Anfang an geplant gewesen, nachdem das Bahnhofsumfeld und der Vorplatz neu gestaltet worden waren. „Wir hatten uns damals extra mit der Busverkehr Rheinland GmbH abgestimmt, zum Beispiel auch darüber, wie groß der Wendekreis vor dem Bahnhofsgebäude sein muss“, erinnerte der Verwaltungschef. Letztendlich weigerte sich die BVR aber, ihre Linie 871 in die Schleife auf dem Bahnhofsvorplatz zu schicken und steuerte die rund 100 Meter entfernte Haltestelle „Bahnhof/Postamt“ an. Begründung: Zu Stoßzeiten müsste der Bus im Schnitt zu lange warten, ehe er sich wieder in den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße 477 einfädeln könne; es gingen zuviele Minuten verloren, und durch die Verzögerung könne der Fahrplan der Linie 871 nicht eingehalten werden. Tatsächlich verkehrt der Bus von Grevenbroich bis Dormagen, hat also eine lange Strecke zu absolvieren. Längere Stopps sind zeitlich kaum aufzuholen.

Für die Fahrgäste, die die Linie 871 nutzen und von der Haltestelle „Bahnhof/Post“ zum Zug wollen, hat das Ganze den Nachteil, dass sie die Bundesstraße überqueren müssen – nicht ungefährlich, gerade für Schulkinder und für Menschen, die nicht so schnell zu Fuß sind. Darauf hatte auch ein Jugendlicher am vergangenen Montag bei der Jugendkonferenz im Foyer der Gillbachschule hingewiesen und viel Zustimmung erhalten – auch vom Bürgermeister. Die derzeitige Situation sei „Mist“, wiederholte Mertens im Gespräch mit unserer Redaktion. Jetzt aber befinde sich die BVR in Abstimmung mit dem Kreis und der Rommerskirchener Nachbarstadt Dormagen, und danach sollen auch die Passagiere der 871 direkt vor dem Bahnhof ein- und aussteigen können.