Karneval in Rommerskirchen Ansteler Burgritter starten bei Sessionseröffnung durch

Die Karnevalisten der Ansteler Burgritter starten in Kürze in die fünfte Jahreszeit. Der Startschuss für das jecke Treiben fällt mit der Sessionseröffnung am Samstag, 4. November, ab 19.11 Uhr in der Schützenhalle Anstel. Dort wird das neue und „hoch motivierte“ Dreigestirn proklamiert , teilen die Burgritter mit.