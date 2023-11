Närrische Gemeinde Burgritter in Anstel eröffnen die Karnevalssession in Rommerskirchen

Am 4. November die Session zu eröffnen, das ist erklärungsbedürftig, wenn es in Anstel auch Tradition hat. Den 11.11. kennt im Rheinland jeder als Startpunkt für den Beginn der Karnevalszeit. In Anstel legt man früher los, „denn dann können sich bei uns die Tollitäten aus der Nachbarschaft kennenlernen“. In so früher Zeit ist der Terminkalender der karnevalistischen Amtsträger in Stürzelberg, Dormagen, Delhoven und Zons noch nicht randvoll. Das traf ebenso zu auf die Tanzgarde „Rut-Wiess“ Rommerskirchen und nicht zuletzt auf die Schwarzen Husaren aus Manheim.