Ältester Spielmannszug in Rommerskirchen : „Amicitia“ feiert die ersten 100 Jahre

Das Bundestambourcorps Amicitia Nettesheim-Butzheim vor der heimischen St. Martinus-Kirche. Foto: C. Beißner. Foto: Tambourcorps Nettesheim-Butzheim/Carsten Beißner

Nettesheim-Butzheim 20 Tambourkorps feiern mit dem Bundestambourcorps (BTC) „Amicitia“ Nettesheim-Butzheim und versprechen den wohl größten Festzug am Gillbach. Im Angebot ist bei den Jubiläumsfeierlichkeiten auch ein „Kölscher Abend“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Es ist das älteste in der Gemeinde, und am kommenden Wochenende feiert das Bundestambourcorps (BTC) „Amicitia“ Nettesheim-Butzheim vom 18. bis 20. Oktober sein 100-jähriges Bestehen in ganz großem Rahmen. Das Fest beginnt im Zelt an der Wyckgasse mit einem vereinsinternen Abend, bei dem auch der Zugkönig für das Schützenfest 2020 ermittelt wird.

Nach dem Einspielen des Festes am Samstag beginnt um 20 Uhr der Kölsche Abend im Festzelt. Einlass ist bereits um 19 Uhr Neben Björn Heuser werden die Gruppe „Pläsier“ und das „Domhätzje“ aus Köln erwartet. Am Sonntag treffen sich die Jubilare mit dem gesamten Regiment der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nettesheim zum Kirchgang. Dem folgt ein musikalischer Frühschoppen mit dem Musikverein „Frohsinn“ Norf. Am Nachmittag setzt sich dann der wohl größte Umzug am Gillbach in Bewegung, haben doch mehr als 20 Tambourkorps und Musikkapellen ihre Teilnahme zugesagt. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Info Das Programm der Jubiläumsfeier Samstag, 19. Oktober 17.30 Uhr Einspielen des Jubiläums 20 Uhr Kölscher Abend Sonntag, 20. Oktober 9.30 Uhr Heilige Messe 11 Uhr Musikalischer Frühschoppen 14.30 Uhr Festzug

Das Korps wurde Ende 1919 gegründet. Unterbrochen wurde die Vereinstätigkeit durch den Zweiten Weltkrieg. Danach wuchs es unter der Leitung des bis 1986 amtiereden Tambourmajors Kaspar Schlaf stetig weiter. Dann übernahm der heutige Ehrentambourmajor Josef Brüggen den Verein zusammen mit dem heutigen Ehrenvorsitzenden Peter Schotten, aus dessen Feder auch das Gilbachlied stammt, das stets zum Schützenfest gespielt wird. Unter ihrer Führung wurde das Korps 1998 vom Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften zum Bundestambourcorps ernannt. Nach der 700-Jahr-Feier der Bruderschaft im Jahr 2000 gab Josef Brüggen den Tambourstab an Markus Holz weiter, der bis heute dem BTC vorangeht und seit 2018 auch Vorsitzender ist. In den vergangenen 100 Jahren stellte das Korps mit Kaspar Schlaf, Gerhard Brüggen, Josef Brüggen, Markus Holz und Daniel Klausing fünf Mal den Schützenkönig der St.-Sebastianus-Bruderschaft. Zugkönig im Jubiläumsjahr ist Mathias Kindgen, der auch gleichzeitig König der Könige der Bruderschaften Nettesheim-Butzheim, Frixheim und Anstel ist.