Brauchtum in Rommerskirchen : Josef Horstmann ist seit 60 Jahren im Bürgerverein

Rommerskirchen Präsident Dirk Fetten und die Regimentsführung sprachen den Mitgliedern ihren Dank und ihre Wertschätzung in schwierigen Corona-Zeiten aus.

(ssc) Der Bürgerverein Rommerskirchen ist coronabedingt wie fast alle Vereine von Normalität weit entfernt. Das Volks- und Heimatfest musste erneut gestrichen werden. Der Regimentsführung mit Thomas Müller, Hans Breuer, Hans-Jürgen Effer, Bernd Klaedtke, Jens Blaschek und Guido Mandel lag es jedoch am Herzen, den treuesten Mitgliedern ihre Wertschätzung auszudrücken. Den Jubilaren ihre Auszeichnungen einfach nach Hause zu bringen, kam für die Regimentsführung nicht in Frage. Sie sollten ihre Ehrenzeichen an ihrer Uniform verliehen bekommen, was nun im kleinen Kreis bei der Gefallenehrung geschah.