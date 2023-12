Geselligkeit in Rommerskirchen Neuformierter St. Maternus Bürgerverein bringt frischen Wind nach Sinsteden

Es tut sich was im Rommerskirchener Ortsteil Sinsteden. Und das nicht nur, weil zurzeit die alte Ortsdurchfahrt zurück gebaut und umgestaltet wird. Die Mitgliederversammlung des BSV Sinsteden 1897 hat den Weg für einen Neuanfang frei gemacht. Per Satzungsänderung wurde der Bürgerschützenverein zum St. Maternus Bürgerverein 1897 Sinsteden. Der neue Name soll ein erster Schritt dazu sein, Bürger aller Altersklassen dazu zu motivieren, sich aktiv einzubringen. Neuwahlen gab es auch: Zur ersten geschäftsführenden Vorsitzenden des neuen Bürgervereins wurde Angelika Schmidt gewählt. Sie ist der erste weibliche Vorstand in Sinsteden. Mike Papke wurde als zweiter geschäftsführender Vorsitzender bestätigt. Marianne Gatzweiler/Hambloch (Kassiererin), René Hopp (Schriftführer) und Andreas Kathmann (Beisitzer) komplettieren das Team. Otto Bienert wurde in Anerkennung seiner geleisteten Arbeit als Ehrenvorsitzender gewählt.