Wettbewerb in Rommerskirchen : Bürgerstiftung sucht die besten Auszubildenden

Rommerskirchen Die Bürgerstiftung Rommerskirchen lobt in diesem Jahr zum 8. Mal einen Geldpreis für Auszubildende aus. Je 500 Euro gibt es für den besten Auszubildenden bzw. die beste Auszubildende, wohnhaft in Rommerskirchen, sowie für den besten Auszubildenden oder die beste Auszubildende, ausgebildet in einem Betrieb oder Dienstleistungsunternehmen in Rommerskirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bewerben können sich Auszubildende aus allen Branchen, die in 2018 oder im Januar 2019 ihre Ausbildung beendet haben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2019.

Die Bürgerstiftung bildet eine Jury, die zeitnah über die Preisträger entscheidet. Die Gewinner und deren Ausbildungsbetriebe werden schriftlich informiert. Der Rechtsweg gegen die Entscheidung der Jury ist ausgeschlossen. Für die Teilnahme reichen ein formloses Bewerbungsanschreiben mit Adresse und E-Mail sowie eine Kopie des Abschlusszeugnisses von Prüfung und Berufsschule/Studium. Unterlagen bis 31.Mai an Bürgerstiftung Rommerskirchen, z.H. Herrn E. Roszinsky, Römerstraße 66 41569 Rommerskirchen.

(NGZ)