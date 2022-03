Grundschulen in Rommerskirchen : Bürgerstiftung liefert 100 Kilogramm Vitamine pro Woche

Grundschulen in Rommerskirchen

Auch die Kinder aus der Gillbachschule wurden mit gesunden Leckereien in Form von Äpfeln und Möhren versorgt. Foto: Bürgerstiftung

Rommerskirchen Die Bürgerstiftung Rommerskirchen liefert wöchentlich Obst und Gemüse. Allerdings wird die Finanzierung in Niedrigzinszeiten immer schwieriger.

(NGZ) 100 Kilogramm Vitamine pro Woche für die Rommerskirchener Grundschulen: Dafür sorgt jetzt wieder die Bürgerstiftung. Als erstes eigenes gemeinnütziges Projekt hatte die Stiftung im Jahr 2009 die Lieferung von frischem Obst und Gemüse in den Wintermonaten an die drei Grundschulen im Gemeindegebiet umgesetzt. Ziel der Aktion war und ist es bis heute, alle Grundschulkinder kostenlos mit Vitaminen zu versorgen – vornehmlich mit Möhren und Äpfeln aus heimischem Anbau. Auch in diesem Winter hat die Bürgerstiftung – nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr – die Lieferung wieder gesichert. Jeden Dienstag werden die Schulen mit frischen Möhren und Äpfeln versorgt. Dabei werden die Lieferungen nach Aussage der drei Schulleitungen bereits freudig erwartet. Bei der Lieferung wechseln sich drei Mitglieder des Vorstands bzw. des Kuratoriums ab – Bernd Olligs, Eckart Roszinsky und Elmar Gasten. Gasten, Vorsitzender der Stiftung: „Das ‚Vitaminprojekt‘ ist uns eine Herzensangelegenheit und die Reaktion der Kinder zeigt uns, dass dieses Projekt überaus gut angenommen wird.“