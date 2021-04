Strukturwandel in Rommerskirchen : Mertens will neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen schaffen

Mertens will neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen schaffen

Strukturwandel in Rommerskirchen

Rommerskirchen Auch wenn die Corona-Pandemie derzeit alles andere überlagert: Das absehbare Ende des Braunkohleabbaus und die Frage, wie es im Rheinischen Revier danach weitergehen kann, steht für die Gemeinde Rommerskirchen auf der politischen Prioritätenliste weiterhin ganz oben.

Bürgermeister Martin Mertens will zeitnah Antworten und nicht erst, wenn der Ausstieg aus der Braunkohle spätestens 2038 vollzogen ist. Für das Rheinische Revier gebe es ihm zufolge zahlreiche Möglichkeiten, den Strukturwandel anders zu meistern als das Ruhrgebiet, das mit Maßnahmen erst in den 1980er Jahren begonnen habe. Um Ersatz für die wegfallenden Arbeitsplätze zu schaffen, gelte es binnen etwa eines Jahrzehnts, neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen zu schaffen. „Und zwar auf bereits jetzt freien Flächen“, betont der Bürgermeister. Das größte Problem bestehe laut ihm jedoch darin, „geeignete (Acker-) Flächen bezahlbar zu erwerben, sofern sie überhaupt verfügbar sind“. Die allgemeine Knappheit an Flächen führe zu hohen Preiserwartungen der Verkäufer. Hinzu komme die stetig mangelnde finanzielle wie personelle Ausstattung der Planungs- und Bauämter.