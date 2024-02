Wiedereröffnung der Lidl-Filiale in Rommerskirchen Bürgermeister Martin Mertens kassiert im Supermarkt für guten Zweck

Seit Anfang Januar wurde die Lidl-Filiale in Rommerskirchen umgebaut. Jetzt steht die Neueröffnung am 1. März an und dafür hat sich der Discounter eine besondere Aktion einfallen lassen. An dem Tag wird sich Bürgermeister Martin Mertens an die Kasse setzen und für circa eine Stunde die Einkäufe der Kunden kassieren. „Ich bin schon ganz gespannt und finde die Aktion super“, sagt Mertens.