Rathaus Rommerskirchen Bürgermeister Martin Mertens unter Beschuss

Franziska Velder ist die nächste. Die Leiterin der Rommerskirchener Wirtschaftsförderung hat vor wenigen Tagen gekündigt und vergrößert damit den Kreis der Mitarbeiter und MItarbeiterinnen in verantwortungsvoller Position im Rathaus, die ihre Stelle nach kurzer Zeit aufgegeben haben. Auffällig ist nicht nur die inzwischen enorme Personalfluktuation, sondern auch, dass es fast ausschließlich Beschäftigte aus dem unmittelbaren Umfeld von Bürgermeister Martin Mertens sind, die von sich aus kündigen. Das hat nun die Fraktionen von FDP und Grünen auf den Plan gerufen, die Aufklärung über die Zustände in der Verwaltungszentrale fordern und auch heftige Kritik an Mertens‘ Informationspolitik üben. Denn nach ihrer Aussage sind sie nicht über Velders Kündigung und deren Hintergründe informiert worden. Am Nachmittag forderte auch die CDU eine Stellungnahme von Mertens.