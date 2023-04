Lernen in Rommerskirchen Bürgermeister klärt Kinder über Umweltschutz auf

„Schon von klein auf soll den Kindern vermittelt werden, wie wir mit der Erde umgehen sollten“, sagt die Kita-Leiterin Angela Helfenstein. Dass sich durchaus auch nicht ganz einfache Inhalte kindgerecht über spannende Geschichten vermitteln lassen, zeigten die beiden von Mertens vorgelesenen Geschichten: Ging es beim kleinen Eisbären, dem es inzwischen warm geworden ist, um die Erderwärmung, handelte die Erzählung von Plastian, dem kleinen Fisch, und seinen Freunden von der Vermüllung der Meere, insbesondere durch Plastik. Ausgezogen sind der Fisch und seine Freunde zu einer abenteuerlichen Reise, bei der es ihnen schließlich allen Widrigkeiten zum Trotz gelingt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Auch in den beiden anderen katholischen Kitas, in St.Peter in Rommerskirchen und in St. Briktius in Oekoven, war Mertens zu Gast.