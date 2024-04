Prävention in Rommerskirchen Bürger sollen beim Schutz vor Unwetterfolgen mithelfen

Im Gemeindegebiet wurde bisher punktuell an bekannten Gefahrenpunkten gearbeitet. So wurde bereits vor Jahren eine Rückhaltung im Bereich Burgacker in Evinghoven errichtet und auch an der Giller Straße in Rommerskirchen und der Berrghütte in Vanikum wurden erste Maßnahmen zur Problemlösung umgesetzt beziehungsweise befinden sich in der Planung. Eine ganzheitliche Betrachtung des Gemeindegebietes liegt hingegen bisher nicht vor. Die vom Büro Hydrotec erstellte Simulation ist auf der Homepage der Gemeinde Rommerskirchen verlinkt. Interessierte finden sie dort unter dem Stichwort „Starkregen“: https://mapview.hydrotec.de/models/SRRM-Rommerskirchen/