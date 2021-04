Historie in Eckum : Das Buch „Dorfgeschichte“ ist wieder erhältlich

Historie in Eckum

Eckum Wer sich für die Lokalhistorie interessiert und den zuletzt vergriffenen Band noch nicht anschaffen konnte, bekommt nun eine neue Gelegenheit dazu.

Der Festausschuss 825 Jahre Eckum teilt mit, dass das im März 2020 vorgestellte und zwischenzeitlich vergriffene Buch „Eckum – Eine Dorfgeschichte" wieder erhältlich ist. Bestellungen sind ab sofort unter martin.lambertz@t-online.de möglich. Die Auslieferung erfolgt anschließend zeitnah und möglichst kontaktlos. Das von der VR Bank sowie der Sparkasse Neuss geförderte Buch versammelt auf rund 280 werbefreien Seiten verschiedene Aufsätze: Stefan Ciesielski behandelt in seinem Beitrag den ältesten Teil der Eckumer Geschichte, während der mittlerweile verstorbene Lokalhistoriker Josef Schmitz in seinem Text unter der Überschrift „Eckum von der Ersterwähnung bis zum Ende der kurfürstlichen Zeit“ die Entwicklungen der Ortsgeschichte im Mittelalter und der Frühen Neuzeit betrachtet.

Martin Lambertz widmet sich im dritten Kapitel mit dem Titel „Eckum in der Neuzeit. Vom unbedeutenden Bauerndorf zum ,Zentralpunkt der Gilbach´“ der Historie des Ortes in der Moderne. Ihren inhaltlichen Abschluss findet die Publikation in einem „Eckumer Lexikon der Gewerbe- und Handwerksbetriebe (1800-2000)“, das gemeinsam von Walter Grubert, Martin Lambertz und Arnd Picker erstellt wurde und rund 350 Einträge beinhaltet. Neben den Beiträgen enthält das Buch rund 180 Abbildungen.