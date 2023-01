Baumaßnahme in Rommerskirchen „Zum Bollert“ wird als Fußgängerbrücke neu gebaut

Die Wirtschaftswegekommission hat sich in der letzten Sitzung im November insbesondere mit einigen Brückenbauwerken in Rommerskirchen beschäftigt. Im Planungsausschuss in der vergangenen Woche wurde unter anderem beschlossen, die Gillbachbrücke „Zum Bollert“ zurückzubauen und als Fußgängerbrücke neu zu errichten, die Gillbachbrücke an der Eggershover Gasse zur Radfahrer- und Fußgängerbrücke umzubauen sowie die Gillbachbrücke Villau im Jahr 2024 durch eine neue Brücke zu ersetzen.