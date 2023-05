Gillbach in Rommerskirchen Brücke an der Eggershovener Gasse wird saniert

Dass die Brücke marode ist und grundsätzlich saniert oder ersetzt werden soll, war schon länger bekannt. In einer vorherigen Sitzung hatte der Ausschuss beschlossen, zunächst die Verkehrsbelastung der Brücke zu prüfen, bevor entschieden wird, in welchem Umfang die Sanierung angegangen werden soll. Wie Messungen im Zeitraum zwischen dem 9. und 23. März ergeben haben, wird die Brücke täglich von etwa 100 Fahrzeugen passiert – inklusive Fahrrädern, in beiden Fahrtrichtungen. Die Verkehrsbelastung sei also gering, zudem gebe es in unmittelbarer Nähe zwei weitere Querungsmöglichkeiten über den Gillbach.