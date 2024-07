Brauchtum in Rommerskirchen Frixheimer Bruderschaft feiert mit Königin Ramona Kahm

Schützenbruderherz, was willst Du mehr? Am Sonntagvormittag war gerade Halbzeit des viertägigen Festablaufs. Die erste Hälfte war glänzend absolviert. Die Vorfreude stand den schmuck uniformierten Schützenbrüdern und deren Gästen in den Augen geschrieben. Unter den Klängen des TC „Unitas 1952 Frixheim“, der TC „In Treue Fest“, Anstel und der „Nettesheimer Blechbläser“, die sich die musikalische Untermalung teilten, folgte in Festtagslaune ein Höhepunkt dem anderen. Zu nennen sind für den Freitag der lockere Party­abend mit den „Kölsche Beats Frixheim“ und am Samstag der Königsschuss mit Frühstück im Festzelt.