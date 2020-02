Kultur in Rommerskirchen : Auch 2020 gibt es wieder viel Blues in Sinsteden

Bürgermeister Martin Mertens verlieh Ulrich und Wilhelmine Weidenhaupt den Romaricus-Kulturpreis. Foto: Gemeinde

Sinsteden Die Mitorganisatoren Ulrich und Wilhelmine Weidenhaupt erhielten jetzt den Romaricus-Kulturpreis der Gemeinde.

Das Programm für die mittlerweile 17. Blues-Saison im Kreiskulturzentrum Sinsteden steht inzwischen fest: Der Startschuss fällt wie immer aus Anlass des Weltfrauentags mit dem „Women of the Blues“- Konzert, zu dem am Samstag, 7. März, die Musikerin Sofie Reed in Sinsteden gastiert.

Sofie Reed, schwedisch-stämmige Musikerin und Songwriterin gilt als phänomenales Multitalent in der internationalen Blues-Roots Szene. Ihren Geburtsort im mittelschwedischen Ludvika verließ sie bereits als 18-Jährige, um sich zunächst in Minneapolis (USA) niederzulassen, wo sie in der lokalen Musikszene als talentierte Autodidaktin rasch bekannt wurde. In den vergangenen Jahren hat sie sich insbesondere durch zahlreiche umjubelte Auftritte bei Bluesfestivals in Frankreich und Schweden zum Publikumsliebling entwickelt.

Am 6. Juni steht das 17. Internationale Blues-Rock-Festival „Goin’ to my Hometown“ auf dem Programm, bei dem diesmal Ben Prestage aus den USA, Nico Duportal & The Sparks aus Frankreich und die deutsche Band Hot ´n‘ Nasty auftreten.

Der Blues-Brunch, gleichfalls eine Open-Air-Veranstaltung, ist im Kulturzentrum für den 2. August geplant, und im vierten Quartal 2020 wird es ein weiteres Konzert geben. Die Blues-Abende beginnen jeweils um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), wobei der Eintritt sieben Euro kostet.

Zusammengestellt haben das Programm einmal mehr Ulrich und Wilhelmine Weidenhaupt, die seit mittlerweile mehr als 14 Jahren als künstlerische Berater von Kulturzentrum-Leiterin Kathrin Wappenschmidt fungieren. Als „gute Seele der Musik-Reihe“ beschrieb kürzlich Bürgermeister Martin Mertens das Ehepaar Weidenhaupt, das er beim Neujahrsempfang mit dem nach zehnjähriger Pause erstmals wieder verliehenen Romaricus-Kultur-Preis der Gemeinde auszeichnete. Mertens beschrieb dabei auch die Arbeitsweise der Weidenhaupts: „Bei der Auswahl der Musiker verlassen sich die beiden auf ihren Geschmack. Auf die Bühne kommen nur Bands und Solisten, die die Widdeshovener selbst live erlebt haben.“ Dafür sind die beiden Blues-Enthusiasten Ulrich und Wilhelmine häufig auch im benachbarten Ausland unterwegs. Sie führen Verhandlungen mit den Künstlern, kümmern sich um die Plakate und die Werbung, aber auch darum, Sponsoren für die Veranstaltungen zu gewinnen.