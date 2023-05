Musik in Rommerskirchen Kulturzentrum lädt zum Blues-Rock-Festival

Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren „ausverkauft“ gemeldet, als 600 Besucher nach der Corona-Pause kamen. Eröffnet wird das Festival 2023 von „Bottleneck John“ alias Johan Eliasson aus Schweden. Er gilt als einer der herausragenden Vertreter des Blues in Europa und war mit Delta-Blues und Spirituals in den vergangenen drei Jahrzehnten vor allem in Skandinavien und Europa, aber auch in den USA unterwegs. Sein Repertoire verspricht eine musikalische Zeitreise mit Songs von Robert Johnson, Leadbelly Son Hous, Charley Patton und Blind Willie Johnson, aber auch mit eigenem Material.