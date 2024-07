Konzert in Rommerskirchen Traditioneller Blues Brunch im August

Ein Upright Bass, ein Vintage-Schlagzeug und eine swingende Halbresonanzgitarre – das sind die „Werkzeuge“ von Doghouse Sam & His Magnatones aus Belgien. Die drei Musiker spielen ihren Blues pur, kantig und urwüchsig und schon ihr Debutalbum „Buddha Blue“ im Jahre 2012 ließ die internationale Bluesszene aufhorchen. Es verwundert daher nicht, dass dieses Trio als Gewinner der Belgian Blues Challenge 2014 inzwischen auf renommierten europäischen Musikfestivals wie in Peer oder beim Moulin Blues Festival in Ospel gefragt ist. Mit einer hochexplosiven Mischung aus Blues, Rhythm & Roots und Rockabilly entführen Frontmann Wouter Celis alias Doghouse Sam und seine Mitstreiter Martin Ubaghs und Franky Gomez ihr Publikum auf eine turbulente und atemberaubende Musikreise über den mit Schlaglöchern übersäten Blues-Highway.