Kultur in Rommerskirchen : Blues Brunch in Sinsteden mit der Jimmy Reiter Band

Jimmy Reiter gastiert nicht zum ersten Mal in Sinsteden. Am 7. August kommt er mit Band. Foto: Wilf Kiesow

Sinsteden Das Kreiskulturzentrum an der Grevenbroicher Straße macht seinem guten Ruf als Treffpunkt für anspruchsvolle Blues-Konzerte erneut alle Ehre.

(NGZ) Beim traditionellen Blues Brunch unter der Remise im Außengelände präsentiert das Kulturzentrum Sinsteden am Sonntag, 7. August, die Jimmy Reiter Band. „Dieser Kerl ist definitiv einer der besten jungen Gitarristen der europäischen Bluesszene“, schrieb begeistert das britische Magazin Blues & Rhythm über den aus der Blues-Hochburg Osnabrück stammenden Musiker. Christoph „Jimmy“ Reiter verfiel dem Blues schon als Teenager bei der regelmäßigen montäglichen Blues-Jam in einem Osnabrücker Szeneclub. Sein Weg auf die Bühne als talentierter Gitarrist war schnell gefunden und bald folgten die ersten Gigs mit international bekannten Musikern wie z.B. Keith Dunn, Angela Brown, Albie Donnelly‘s Supercharge oder Guitar Crusher. Im Jahre 2011 präsentierte Jimmy Reiter, der zuvor viele Jahre an der Seite des US-Blues-Harpers Doug Jay durch die Lande gezogen war, sein Solo-Debüt „High Priest Of Nothing“ und ließ dem vom „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichneten Werk mit „Told You So“ und „What You Need“ zwei weitere Studioplatten folgen, die ihrerseits großen Anklang bei Fans und Presse fanden.