Kultur in Rommerskirchen Bluesband reißt Fans von den Stühlen

Rund 200 Besucher versammelten sich am Sonntagmittag bei strahlendem Sonnenschein auf dem Außengelände des Kulturzentrums Sinsteden. Für nur neun Euro konnten auch Kurzentschlossene an der Tageskasse noch Karten für den traditionellen Blues-Brunch ergattern. In diesem Jahr war die belgische Bluesband Doghouse Sam & His Magnatones angereist und standen live auf der Bühne.