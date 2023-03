Bezirkskonferenzen in Rommerskirchen 28.000 Euro für die Vereine

Die letzte Bezirkskonferenz hatte erst am 1. Dezember 2022 stattgefunden, liegt also noch gar nicht lange zurück. Der Rat hatte im Haushalt 2022 den drei Bezirkskonferenzen einen Betrag in Höhe von insgesamt 14.000 Euro zur Verfügung gestellt, die die Vereine für investive Maßnahmen einsetzen können. Nun wurde die Summe verdoppelt. Für alle drei Bezirke stehen in diesem Jahr insgesamt 28.000 Euro zur Verfügung.