Umweltschutz in Rommerskirchen : Bewässerungssäcke helfen Bäumen durch Trockenzeiten

Wirtschaftsförderin Alina Gries füllt einen der Gießsäcke am Veilchenweg. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Die extrem heißen und trockenen Sommer in den beiden vergangenen Jahren haben vielen Bäumen stark zugesetzt. Mitunter „erbarmten“ sich auch in Rommerskirchen Bürger und versorgten das Grün im öffentlichen Raum vor ihrer Haustür per Gießkanne oder Eimer.

Die Gemeinde testet jetzt eine Methode, die sowohl die Bürger, als auch die Kräfte aus dem Bauhof bei der Versorgung der Bäume entlasten könnte: Sie hat fünf Gießsäcke angeschafft.

Die olivgrünen Säcke fassen 70 Liter. Sie können wie eine Jacke um Stamm der zu tränkenden Bäume herumgelegt und mit einem Vorhängeschloss gegen Diebstahl gesichert werden. Die Säcke werden per Reißverschluss geschlossen und mit Wasser gefüllt, das nach und nach an die Baumwurzeln abgegeben wird.

„Die Sommer werden immer heißer und trockener, deshalb ist es unsere Pflicht, unsere schöne Natur in dieser Periode zu schützen und zu unterstützen“, findet Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens. Die fünf Gießsäcke im „Testlauf“ hängen an Bäumen auf dem Veilchenweg. Sie werden vom Bauhof betreut, damit kontrolliert werden kann, ob das System funktioniert. Ein erstes Ergebnis soll in Kürze vorliegen.