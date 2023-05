Nach Polizeiermittlungen Betrug in Testzentren auch in Rommerskirchen

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstagmorgen (9. Mai) zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen sechs Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges in diesem Zusammenhang vollstreckt. Insgesamt durchsuchten die Beamten rund 30 Objekte in Bergheim, Hürth, Elsdorf, Kerpen, Köln, Aachen, Mettmann, Hamm (Sieg) und Chemnitz, darunter sowohl Wohn- als auch Geschäftsräume. Die Ermittler nahmen in Kerpen den Hauptbeschuldigten (38) fest. Zudem stellten die Beamten Vermögenswerte in mindestens sechsstelliger Höhe sicher, unter anderem zwei Porsche Cayenne, einen Mercedes Vito, einen Ferrari F8 und einen Lamborghini Urus. Die Staatsanwaltschaft Köln veranlasste auch die Eintragung von Veräußerungsverboten und Zwangssicherungshypotheken in die Grundbücher mehrerer Immobilien der Beschuldigten. Dem Hauptbeschuldigten wird außerdem vorgeworfen, ca. 1,4 Millionen Euro veruntreut und für sich genutzt zu haben.